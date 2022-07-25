Москва, 25 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Налоговые декларации директоров школ и главных врачей клиник — это правильный шаг, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ» Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Иван Шилов ИА REGNUM Доходы

«Сведения о доходах руководителей бюджетных учреждений и организаций давно есть в открытом доступе. Они публикуются на сайте организаций.

Но тем не менее, для большей прозрачности и снижения коррупционной составляющей правильнее декларировать не только доходы, но и расходы, как это уже делают государственные чиновники.

Это общемировая практика, так как доходы чиновников и бюджетников — это налоги граждан, и граждане и государство должно быть уверено, что их налоги расходуются рационально.

Конечно, это полностью не исключает финансовые нарушения, то тем не менее это может быть некоей превентивной мерой для исключения нецелевого расходования бюджетных средств, это элемент борьбы с коррупцией», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глав общеобразовательных и медицинских учреждений в России могут обязать декларировать свои расходы.

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