Красногорск, , 15:30 — REGNUM На территории Подмосковья 25 июля ожидается шквалистое усиление ветра, дождь и гроза. Об этом сообщило главное управление МЧС по Московской области.

Опасный ветер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ухудшение погоды ожидается после 16:00 по местному времени. Не исключено усиление ветра до 15 метров в секунду.

«В период с 16 часов с сохранением до конца суток 25 июля местами по Московской области ожидается дождь, гроза, шквалистое усиление ветра при грозе до 15м/с», — сказано в сообщении.

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