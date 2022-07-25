Красногорск, 25 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. На территории Подмосковья 25 июля ожидается шквалистое усиление ветра, дождь и гроза. Об этом сообщило главное управление МЧС по Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

Ухудшение погоды ожидается после 16:00 по местному времени. Не исключено усиление ветра до 15 метров в секунду.

«В период с 16 часов с сохранением до конца суток 25 июля местами по Московской области ожидается дождь, гроза, шквалистое усиление ветра при грозе до 15м/с», — сказано в сообщении.