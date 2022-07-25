Рим, , 15:28 — REGNUM Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов может покинуть итальянский футбольный клуб «Рома» в летнее трансферное окно. Об этом 25 июля сообщает Corriere dello Sport.

Элдор Шомуродов Fclm.ru

По информации издания, на предсезонных сборах Шомуродов не впечатлил главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо. Отмечается, что клуб готов рассмотреть предложения по 27-летнему форварду в текущее летнее межсезонье.

Напомним, в 2020 году Шомуродов перешёл из «Ростова» в «Дженоа» за €6,5 млн. В 2021 году он за €7 млн перешёл в «Рому». В составе римского клуба он выиграл Лигу конференций.