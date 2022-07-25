Москва, 25 июля, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Сети раскрыли судьбу телепередач «Модный приговор» и «Давай поженимся» на Первом канале. Об этом 25 июля написал портал «7 Дней».

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По данным источника, развлекательные программы вернутся в сетку вещания осенью 2022 года. Журналист Дмитрий Сорокин также отметил, что руководители Первого канала изначально не собирались закрывать популярные шоу, поскольку они имели высокие рейтинги: «Все ведь понимают, что люди привыкли к этим передачам. И они хорошие рейтинги приносят. Как же от них откажутся?».

Напомним, большинство развлекательных программ пропало из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. Подобное явление связано с проведением спецоперации на территории Украины.