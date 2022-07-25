Москва, 25 июля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» 24 июля зафиксировала новый суточный рекорд по объему поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», сообщили в пресс-службе компании.

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«Двадцать четвертого июля обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», — сообщили в компании.

Отмечается, что в июле поставки «регулярно идут сверх суточных контрактных количеств». Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между Газпромом и китайской компанией CNPC.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт по газопроводу «Сила Сибири» по контракту между российской компанией «Газпром» и китайской CNPC увеличивается, за полгода поставки выросли на 63,4%.

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