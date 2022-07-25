Калуга, , 15:37 — REGNUM Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», за неполный 2022 год уже 75 бизнесменов Калужской области привлекли кредитные средства на сумму более 480 млн рублей под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. Подробности встречи Корпорации МСП с бизнес-активом региона сообщает платформа МСП.

Бизнес Иван Шилов © ИА REGNUM

«Предприниматели могут использовать «зонтичные» поручительства для привлечения финансирования по совместной программе ПСК Корпорации МСП и Центробанка. Помимо инвестиционных бизнес вновь сможет получить кредит на оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов», — пояснил заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков. По его словам, в рамках программы после снижения ключевой ставки ЦБ до 8% снижена максимальная ставка по кредитам — сейчас она составляет до 11% годовых и не сможет превышать ключевую при ее изменении больше чем на 3%».

«Зонтичный» механизм предоставления поручительств — это упрощенный способ получить кредит, при котором Корпорация МСП возьмет на себя до 50 риска по кредитным обязательствам. Более того, при совмещении «зонтичного» поручительства и поручительства Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области совокупное покрытие может составит до 90 процентов — для молодых и начинающих предпринимателей и до 70 процентов — для всех остальных.

Со своей стороны заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов отметил, что в марте текущего года был принят ряд мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса — это освобождение от арендной платы за использование имуществом, введение понижающих ставок по упрощённой системе налогообложения. Продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций. Ещё одной из областных мер поддержки является расширение возможностей Государственного фонда поддержки предпринимательства. Так фондом предоставляются поручительства по кредитам, обеспеченным поручительствами Корпорации МСП в рамках «зонтичного» механизма.

Он также добавил, что Региональный Фонд развития промышленности начал выдачу грантов на субсидирование затрат по процентной ставке кредита на оборотные средства. Ежегодно предоставляются прямые субсидии МСП на возмещение части затрат, связанных с приобретением производственного оборудования, в том числе по договорам лизинга. Предпринимателей поддерживают и на муниципальном уровне. Ежегодно в муниципалитетах поддержку получают порядка 60 субъектов малого бизнеса.

«Сегодняшняя встреча позволила еще раз обратить внимание предпринимателей региона на готовность государства выстраивать диалог с бизнесом, учитывая его мнение о предпринимаемых государством решениях по поддержке бизнеса», — отметил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.

На встрече также обсудили цифровые сервисы для предпринимателей и возможность получения мер поддержки при помощи Цифровой платформы МСП. РФ, льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний, льготный лизинг оборудования и другие вопросы.

То обстоятельство, что после снижения ключевой ставки Банка России до 8%, максимальная ставка по программе льготного кредитования «ПСК» автоматически была снижена с 12,5 до 11%, прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. По его словам, малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров.

«Безусловно, для бизнеса это позитивная новость, ведь основной запрос, это доступное финансирование, особенно когда речь идет про новые проекты и инвестиционные кредиты. В новых правилах нашей программы предусмотрено, что ставка по ПСК составляет ключевая ставка плюс 3%. Поэтому с сегодняшнего дня предприниматели могут получить кредит по уже сниженной ставке. С начала года более 4,5 тысяч предпринимателей воспользовались льготной программой и получили заемное финансирование на почти 90 млрд рублей», — отметил Александр Исаевич.

Как сообщало ИА REGNUM, Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для малых предприятий, использующих различные системы налогообложения.

При нехватке или отсутствии залога для получения заемных средств предприниматели могут воспользоваться «зонтичными» поручительствами Корпорации МСП. В этом случае 50% риска предпринимателя возьмет на себя Корпорация, а поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита. Также возможно совмещение «зонтичного» поручительства и поручительства региональных гарантийных организаций (РГО) до 90% для молодых и начинающих, и для всех остальных — до 70%.