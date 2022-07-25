Москва, 25 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Возобновление выпуска пятирублевых и десятирублевых купюр является экономически и логически оправданным шагом, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

10 рублей

«Производство банкнот обходится государству дешевле производства монет, а современные технологии позволяют увеличить срок обращения банкнот, что было одной из причин завершения их выпуска.

Банкноты мелких номиналов будут весьма востребованы, так как они обеспечивают размен банкнот более крупных номиналов, способствуя ускорению и облегчению налично-денежного обращения. Это особенно актуально для предприятий розничной торговли.

Кроме того, немаловажным является тот факт, что современные кошельки и бумажники больше приспособлены для ношения пластиковых карт и банкнот, а не монет в большом количестве», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов заявил, что печать пятирублёвой и десятирублёвой купюр образца 1997 года может возобновить Центробанк России.

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