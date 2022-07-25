* запрещённая в России организация

Кабул, , 15:28 — REGNUM Хотя по Соглашению в Дохе с США «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обязался бороться с террористическими группировками, некоторые аналитики не верят в выполнение этого обязательства талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает портал darivoa.com.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Взяв под свой контроль Афганистан, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно заверяли, что афганская территория не будет использоваться для угрозы безопасности какой-либо страны, но эксперты считают, что эти заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сильно отличаются от понимания ими разрыва связей с террористическими группировками.

Шайган (псевдоним), высокопоставленный сотрудник службы национальной безопасности при предыдущем правительстве Афганистана, говоря о духовных связях, общих чертах исламских фундаменталистских группировок и разнице во взглядах на определение терроризма, заявил, что с точки зрения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «определение террористических группировок отличается от принятого в других странах».

«Те, кого другие считают экстремистскими и террористическими группировками, в политической и интеллектуальной системе «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считаются братьями-иммигрантами, которые, по мнению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прибыли в Афганистан из-за притеснений своих правительств», — отмечает Шайган.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддерживает тесные отношения с рядом террористических группировок, в том числе с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Истоки терроризма в Афганистане восходят к концу холодной войны, к выводу советских войск в 1989 году, к войнам моджахедов за власть и первому правлению в Афганистане в 1996–2001 годах.

Представители предыдущего афганского правительства и разведки США всегда говорили, что в Афганистане действует более 20 террористических группировок, большинство из которых находится под эгидой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Шакиб Ансари, эксперт по вопросам безопасности, говорит, что до падения республики в Афганистане существовала примерно 21 террористическая группа, и, по его словам, эти группы действовали на трёх уровнях: внутреннем («Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)), региональном (террористические группировки Центральной и Южной Азии) и международном («Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).

Выражая недоверие к желанию движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бороться с террористическими группами, Ансари говорит: «Согласно этой классификации, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считается базой для террористической деятельности. В этой классификации ничего не изменилось, только «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) повысили свой статус с террористических группировок до террористического государства. Поэтому сейчас мы наблюдаем террористическое государство с многочисленными террористическими подгруппами».

После того, как в Афганистане установилось господство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ряд его соседей, особенно страны Центральной Азии и, прежде всего, Таджикистан, выразили серьёзную обеспокоенность распространением антиправительственных действий, исходящих из Афганистана, на их страны.

Касаясь отношений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с региональными террористическими группировками, Ансари сказал: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет серьёзную координацию с террористическими движениями Центральной и Южной Азии. До падения предыдущего правительства они напрямую сотрудничали с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в изготовлении взрывчатых веществ и партизанских действиях».

Эксперт полагает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считают себя в долгу перед другими террористическими группировками и что сейчас самое время вернуть этот долг. Поэтому, по словам Ансари, помимо того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не считают себя обязанными бороться с региональными террористическими группировками, они рассматривают их поддержку как средство собственного выживания.

Большое количество боевиков таджикских и узбекских террористических группировок укрылись под крылом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и продолжали свою деятельность в течение последних двух десятилетий.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Моин Ислампур, эксперт по военным вопросам и бывший профессор Национального университета обороны имени Маршалла Фахима, назвал заявления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о борьбе с терроризмом, «ложными и принятыми только ради Соглашения в Дохе» и считает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеют «органическую и неразрывную связь» с другими террористическими группировками. Он придерживается мнения, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) страдают от национальной и международной нелегитимности, поэтому у них «практичный и лживый подход» к вопросу борьбы с терроризмом.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет бороться только с экстремистскими группами, которые бросают прямой вызов правлению этого движения», — уверен Ислампур.

С приходом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане неуверенность в безопасности в этой стране, которая была вызвана действиями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с ними террористических группировок в последние два десятилетия, уменьшилась, и в настоящее время в Афганистане установлена относительная безопасность. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всё время называют ситуацию в Афганистане при их власти безопасной и выставляют её напоказ перед мировым сообществом.

Однако Шайган говорит: «То, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) определяют как всеобщую безопасность, — это послевоенная обстановка и отсутствие противников. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не является сплочённой группировкой с чёткой структурой, определяющей его возможности с точки зрения безопасности… Если организованное военное сопротивление будет возрождено, нынешняя ситуация в сфере безопасности просто окажется в кризисе, признаки которого сейчас усиливаются с каждым днём».

Хотя Шайган и говорит о возникновении кризиса безопасности в Афганистане, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имеет преимущество в плане боевой техники, поскольку по данным американских официальных лиц, в руки этой группировки попало современное оружие на сумму 85 миллиардов долларов США, и в случае необходимости талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут использовать это оружие для подавления оппозиции.

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) подтвердил в своём отчёте несколько дней назад, что американское оружие и военная техника на миллиарды долларов попали в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после ухода войск США из Афганистана.

Международный контртеррористический центр, базирующийся в Нидерландах, заявил, что доступ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к большим запасам оружия и современной военной техники, которые США и НАТО поставили афганской армии, вызвал серьёзную обеспокоенность в плане безопасности в регионе, и есть опасения, что часть этого оружия попадает в руки региональных террористических группировок.

Однако Ансари считает, что для использования техники и оружия, оставленных Америкой в ​​Афганистане, нужны специалисты.

«Основываясь на выводах разведки, можно утверждать, что одним из аспектов указа «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об амнистии было фактическое использование технических навыков и знаний специалистов предыдущего правительства», — добавил он.

Аналитики считают, что физический покой городов при отсутствии постоянных терактов смертников не вполне соответствует современной концепции национальной безопасности, которая в большей степени зависит от «профессиональной, психологической и интеллектуальной безопасности общества».

Хотя с точки зрения экспертов единого определения терроризма не существует, Афганистан стал свидетелем наихудшей ситуации в области безопасности, экономики и политики из-за действий экстремистских группировок с целью получения политической власти.

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

Использование в своих интересах организованного насилия, угроз для жизни граждан, создание атмосферы страха и ужаса среди людей, использование методов принуждения для достижения политических и идеологических целей против правительств и организаций считаются поведенческими индикаторами терроризма.

Эксперты считают, что захват власти в Афганистане путём насильственных действий не только не гарантирует стабильность и постоянную безопасность в стране, но будет поощрять и поддерживать другие экстремистские группировки, действующие в регионе, которые также попытаются свергнуть насильственными действиями и террористической деятельностью правительства в своих странах.

Примером этому является обеспокоенность стран Центральной Азии и правительства Пакистана увеличением влияния радикальных исламских группировок.