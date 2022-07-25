Донецк, , 15:24 — REGNUM Населённый пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республики (ДНР) был обстрелян украинскими вооружёнными формированиями из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 25 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Отмечается, что обстрел Яковлевки со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:55 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа войска Луганской Народной Республики (ЛНР) уничтожили 120 украинских боевиков.