Москва, , 15:32 — REGNUM В России необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения и направить часть золотовалютных резервов на развитие страны, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутаты от КПРФ неоднократно вносили соответствующие законопроекты на рассмотрение Госдумы.

«Из 20 ведущих стран только у нас плоская шкала и это ненормально, и это все понимают. Из того же огромного бюджета, который у нас, из золотовалютных резервов минимум треть отдать на развитие своей страны», — сказал Зюганов в эфире телеканала «Россия 24».

Также парламентарий предлагает принять решения, направленные на поддержку детей войны.

«Все готово, но я не понимаю, почему упирается все время «Единая Россия». Я бы на их месте активно это поддержал», — добавил он.