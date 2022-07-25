Приштина, , 17:18 — REGNUM Власти сепаратистского Косово планируют ввести с 1 августа «режим взаимности» при пересечении административной линии между центральной Сербией и южным сербским краем. Об этом 24 июля сообщили косовские СМИ.

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Граждане с документами, выданными органами Республики Сербия при въезде на территорию Косово, будут получать удостоверение, которое на территории сепаратистского формирования будет заменять их сербские документы, сообщил портал «Косово онлайн».

Представители полиции сепаратистского Косово утверждают, что они уже подготовились к выполнению соответствующего решения о правилах пересечения административной линии, принятого сепаратистским правительством в Приштине в конце июня.

Косовская полиция также сообщила, что все граждане так называемого Косово ознакомлены с тем, что при въезде на территорию центральной Сербии они получат сертификат, заменяющий их документы, удостоверяющие личность.

Напомним, что ранее Приштина заявила о намерении применить «принцип взаимности» при въезде автомобилей с сербскими номерами на территорию сепаратистского Косово. Это вызвало бурные протесты сербов, проживающих на севере края. Белград и Приштина договорились о применении так называемого режима стикеров — при въезде на территорию как центральной Сербии, так и Косово и Метохии водители получают специальные наклейки, которыми заклеивают государственную символику на таблицах с номерами.