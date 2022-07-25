Кострома, , 15:28 — REGNUM На подъездах к костромскому путепроводу через железнодорожные пути в микрорайоне «Юбилейном» продолжают возникать транспортные проблемы. Большегрузы врезаются в рамки габаритного контроля, установленные там ради качественного ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный инженер подрядной организации, ремонтирующей переправу, Владимир Щетинкин.

Снесённая рамка Группа «Автомобильная Кострома» ВКонтакте

«Периодически колотят рамки с обеих сторон путепровода. Этим занимаются почти все, но с разной степенью успеха», — сказал специалист.

В ночь с 22 на 23 июля грузовик с неустановленными номерами снёс ограничитель со стороны автомобильной заправки и скрылся с места ДТП. Сотрудникам «Костромаавтодора» пришлось отправить конструкцию в ремонт. Таким образом, одна сторона моста останется открытой как минимум на неделю. В случае, если рамку снесут ещё один раз, путепровод перекроют:

«Это второй случай полного сноса рамки. Если будет третий — загородим всё бетонными блоками так, чтобы движения по мосту вообще не было. Хочется сделать всё для людей, чтобы всем удобно было, но нам не оставляют шанса», — добавил Щетинкин.

Напомним, переправа находится на капитальном ремонте. Заграждения нужны, чтобы не допустить большегрузы на мост. Нагрузки от проезжающих автомобилей могут способствовать разрушению балок пролётных строений. Работы на путепроводе должны завершиться до 31 октября 2023 года.

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