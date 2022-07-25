Движение на путепроводе в Костроме могут закрыть из-за нерадивых водителей
Кострома, 25 июля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. На подъездах к костромскому путепроводу через железнодорожные пути в микрорайоне «Юбилейном» продолжают возникать транспортные проблемы. Большегрузы врезаются в рамки габаритного контроля, установленные там ради качественного ремонта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал главный инженер подрядной организации, ремонтирующей переправу, Владимир Щетинкин.
В ночь с 22 на 23 июля грузовик с неустановленными номерами снёс ограничитель со стороны автомобильной заправки и скрылся с места ДТП. Сотрудникам «Костромаавтодора» пришлось отправить конструкцию в ремонт. Таким образом, одна сторона моста останется открытой как минимум на неделю. В случае, если рамку снесут ещё один раз, путепровод перекроют:
Напомним, переправа находится на капитальном ремонте. Заграждения нужны, чтобы не допустить большегрузы на мост. Нагрузки от проезжающих автомобилей могут способствовать разрушению балок пролётных строений. Работы на путепроводе должны завершиться до 31 октября 2023 года.