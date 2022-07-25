Москва, , 15:20 — REGNUM Спровоцировав весьма сложную ситуацию в центре Европы с вовлечением огромного числа стран-участников, Соединенные Штаты четко следуют своей цели, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры экономического анализа и корпоративного управления производством и экспортом высокотехнологичной продукции РЭУ им. Г. В. Плеханова Дарина Сизова.

Германия Petra B. Fritz

«А цели США — это вымещение России и Китая с европейского рынка без оглядки на существенный рост издержек европейских потребителей при одновременном ослаблении немецкой, то есть главной экономики Европы.

Поэтому сегодня Германия оказывается перед очень непростым выбором: сохранить партнерство с США, которые ориентируются исключительно на свои интересы, либо развернуться не столько в сторону России, сколько в сторону своих прагматических интересов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США давят на Германию, которая переживает сложнейший кризис, заявил обозреватель Томас Штраубхаар в статье для немецкой газеты Die Welt.

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