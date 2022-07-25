Москва, 25 июля 2022, 15:20 — REGNUM Спровоцировав весьма сложную ситуацию в центре Европы с вовлечением огромного числа стран-участников, Соединенные Штаты четко следуют своей цели, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры экономического анализа и корпоративного управления производством и экспортом высокотехнологичной продукции РЭУ им. Г. В. Плеханова Дарина Сизова.
Как сообщало ИА REGNUM, США давят на Германию, которая переживает сложнейший кризис, заявил обозреватель Томас Штраубхаар в статье для немецкой газеты Die Welt.
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