Шарлыкский район, Оренбургская область, 25 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области 25 июля похоронили супругов и их двоих детей, которые погибли в Дагестане. Об этом пишут СМИ.

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Похороны состоялись в селе Новомусино Шарлыкского района. На прощание пришли не только родственники погибших, но и чиновники, и представители общественных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 22 июля. Машина, в которой находились члены семьи, рухнула в пропасть.