Солнечногорск, Московская область, 25 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В подмосковном Солнечногорске завершился четвертый модуль программы «Голос поколения» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) совместно с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финальный модуль был посвящен совершенствованию навыков системного, креативного и критического мышления, фактчекинга, анализа трендов, работы с данными в цифровой парадигме, принятия решений в условиях неопределенности.

АНО «Россия — страна возможностей» Голос поколения

Выпускники «Голоса поколения» — 87 специалистов из сферы молодёжной политики, студенты вузов и молодые сотрудники государственных и коммерческих организаций из 35 регионов России. Все они — представители молодёжного управленческого резерва «Голос Поколения» Росмолодёжи. За четыре модуля программы они познакомились с различными аспектами лидерства, лучшим опытом проектной работы, построения эффективной команды на основе доверия и человекоцентричного подхода, развили системное и критическое мышление, умение работать с трендами и данными в цифровом мире.

Программа развивает управленческие компетенции молодых лидеров, помогает переосмыслить сферы ценностей, расширяет систему управленческого менторинга. В результате формируется мощный кадровый резерв, который в дальнейшем станет ядром развития регионов. «Голос поколения» дает возможность участникам раскрыть свои таланты, найти поддержку своих идей и даже получить предложение о стажировке или работе — тех, кому удалось проявить себя на программе, приглашают на собеседования в Росмолодежь.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева отметила, что образовательные форматы и совместная практика помогли участникам стать одной командой и понять, чем они могут быть полезны друг другу, какие проекты могут начать вместе: «За этот год у вас получилось сплотиться и сформировать команды. И это полезно для будущего развития, потому что именно благодаря поддержке друг друга мы можем идти к свершениям. Наших выпускников мы ждем в команде Росмолодежи, следим за их успехами, назначениями и понимаем, чем можем помочь. Так что с окончанием программы все только начинается!».

Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подчеркнул, что программа получилась не просто содержательной, но еще полезной и актуальной: «Вместе с Росмолодёжью у нас получилось передать лучшие знания и практики, создать образовательное пространство, которое помогло участникам обрести новых друзей, наладить взаимодействие с коллегами из других регионов и открыть новые горизонты развития. На протяжении всей программы вовлеченность и интерес к совместной работе были очень высокими. Это значит, что вам удалось стать большой командой единомышленников. Это особенно важно, так как каждый из вас работает в сфере молодежной политики, вносит вклад в развитие молодежи в нашей стране. Вас можно назвать управленческой молодежной командой страны, лидерами, которые, в свою очередь, помогают другим найти и реализовать свои мечты и таланты».

Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Мадлен Батурина заметила практический итог обучения уже в середине программы — многие из участников получили новые назначения на текущем месте работы, потому что их профессиональные изменения увидели руководители: «Важно развивать все типы мышления, чтобы не только понимать, как создавать проекты, но и зачем их создавать, какие смыслы мы несем людям. Финал программы для ее участников — начало большого пути. Теперь они войдут в сообщество выпускников, будут создавать совместные проекты и станут амбассадорами смыслов и ценностей в своих регионах, покажут, что Россия – действительно страна возможностей и каждый из людей может сделать ее еще лучше. Также ребята станут экспертами следующего потока программы».

Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина рассказала, что участникам программы было важно в финальном модуле порефлексировать, обратить внимание на то, как именно они и их сознание изменились благодаря обучению, что они приобрели.

«Создавая программу, мы прежде всего думали о ее прикладном характере и практикоориентированности. Мы знакомили ребят с лучшими инструментами и техниками, позволяющими прокачать управленческие компетенции, рассматривали лидерство во всем многообразии его проявлений. Важной целью программы было стремление помочь участникам по-новому взглянуть на свои сильные стороны, определить траектории своего развития и раскрытия потенциала, преодолеть барьеры в командной работе, учиться слышать друг друга и вносить вклад в развитие общего дела», — поделилась Мария Афонина.

Современная среда требует от лидера хорошо развитых навыков системного, критического и креативного мышления. Поэтому в финальном модуле «Голоса поколения» говорили про разные типы мышления, изучали их взаимосвязь и то, каким образом и когда лидеру фокусироваться на каждом из этих типов.

Как управлять эффективными командами и создавать масштабные полезные проекты, участникам рассказал Сергей Першин, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида». Он дал инструменты для принятия верных лидерских решений: «Принимая решения, используйте аналитику вместо догадок и предположений, пропишите чёткие программы и сценарии вместо догадок, на ранних этапах сделайте наброски идей, а уже на поздних — детальную проработку».

Заместитель председателя правительства Удмуртской Республики, победитель конкурса «Лидеры России» Михаил Хомич рассказал, какие «ловушки» мышления могут помешать лидеру принимать правильные решения и как помочь себе не поддаваться на манипуляции своего мозга.

«Лидеру бессмысленно бороться с когнитивными искажениями. Но, зная о том, какие они бывают, уже возможно критически оценивать реальность, анализировать новостную информацию, распознавать манипуляции сознанием. Знания, полученные участниками программы в этом модуле, помогут им принимать верные решения и приносить пользу людям. Большая польза подобных проектов и во взаимном обогащении участников. Человека делает окружение, поэтому важно общаться с экспертами, наполняться идеями друг от друга», — считает Михаил Хомич.

Способами развития критического мышления поделился президент аналитической компании «Крибрум», специалист по информационным технологиям и искусственному интеллекту Игорь Ашманов, а советник генерального директора ППК «Российский экологический оператор», суперфиналист конкурса «Лидеры России» Михаил Панченко рассказал о навыках и умениях, которые важны для реализации крупного проекта.

В программе была использована форма управленческого наставничества «Менторинг». Каждый участник не только работал с ментором, но и сам стал наставником для другого участника. Это дало возможность ребятам помогать друг другу в достижении личных и профессиональных целей и делиться опытом и навыками.

Участник программы, генеральный директор краевого молодёжного центра социального воспитания и здоровья Кирилл Клименко стал ментором для участника из Челябинска Якова Чернышева. Ментор отметил, что благодаря программе его наставляемый попал в новый проект — стал менеджером Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход».

Кирилл Клименко считает, что формат наставничества позволил не только передать опыт, но и посмотреть на себя через призму чужого опыта, напитаться идеями: «После каждого модуля программы я внедрял позитивные изменения в работу своей команды. Один из важных достоинств проекта — после насыщенного блока обучения мы уезжаем в свои регионы, рефлексируем, осмысливаем знания и можем сразу применить их на практике. Сейчас мы с командой уже провели исследования, сделали понятнее доступнее для молодежи продуктовую линейку. Программа очень комплексная, и это мотивирует подходить к внедрению знаний в профессиональную деятельность комплексно. После завершения программы своей миссией я вижу не только использовать полученные навыки и ресурсы, но и стать своего рода наставником для тех ребят из нашего региона, кто тоже хочет принять участие в проекте».