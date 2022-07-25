Москва, 25 июля, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В России за неделю значительно сократилось количество техногенных пожаров, заявили 25 июля в МЧС РФ.

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«Количество техногенных пожаров за прошедшую неделю значительно уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года… За отчётный период пожарно-спасательные подразделения реагировали на более 5,5 тыс. техногенных пожаров», — заявили в ведомстве.

Ранее МЧС сообщало о 6,9 тыс. техногенных пожарах, произошедших неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь лесных пожаров за сутки в России увеличилась на 11,3% (на 3744 га) и, по данным на утро 25 июля, составляет 36 870 га.

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