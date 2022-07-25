Мурманск, 25 июля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Без участия России, как самого большого государства в Арктике, арктический или панарктический формат сотрудничества представить сложно, однако Москва остается открытой к сотрудничеству и в том числе с неарктическими странами. Об этом 25 июля заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в ходе конференции «Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана» в Мурманске.

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«Мы остаемся открытыми к сотрудничеству и намерены развивать его с дружественными неарктическими государствами… Сегодня важно делать ставку на имеющиеся компетенции и дальнейшее развитие», — приводит его слова РИА Новости.

Также Корчунов добавил, что российская сторона продолжает быть заинтересованной в активном управлении рисками, возникающими в контексте возрастающей экономической деятельности, тем более, что наблюдающаяся сегодня приостановка сотрудничества РФ со странами Европы является временным явлением.

При этом российский дипломат подчеркнул, что в стратегическом и в долгосрочном плане всем ясно, что без коллективного взаимодействия и сотрудничества в Арктике нельзя, потому что этого требует ответственное управление регионом.

«Но при этом Россия как самая большая страна в арктическом регионе, конечно, не должна быть заложником того или иного формата. Мы должны играть на всех площадках и сотрудничать в региональном, субрегиональном и глобальном контексте там, где речь идет о наших интересах. Сложно представить арктический или панарктический формат без РФ как самой большой страны в Арктике», — добавил Корчунов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля стало известно, что в качестве ответных мер на недружественные действия североевропейских государств в отношении России правительство РФ приняло решение о прекращении действия меморандумов об учреждении информационных бюро Северного совета министров (ССМ) в Санкт-Петербурге и Калининграде.