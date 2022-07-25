Москва, 25 июля, 2022, 15:14 — ИА Регнум. В формирующейся (и уже отчасти сформированной) системе многополярного мира, Германия оказалась в незавидном положении, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

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«С одной стороны, стратегическое партнерство с США не позволяет немецкой экономике использовать все возможности взаимодействия с Россией и Китаем, которые заокеанский партнер блокирует всеми возможными способами.

С другой стороны, Германия, находясь в значительной зависимости от российских энергоносителей и продовольственных поставок, стоит перед выбором: слепо следовать указаниям стратегического партнера при высоком риске наступления полноценного энергопродовольственного кризиса и серьезных социальных последствий, либо реализовывать свою политику сугубо на основе национальных интересов своей страны (подобно тому, как ее проводит, например, венгерский премьер Виктор Орбан )», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты давят на Германию, которая переживает сложнейший кризис. Об этом заявил обозреватель Томас Штраубхаар в статье для немецкой газеты Die Welt.

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