Курск, , 15:14 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы четыре пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

25 июля выявлено 34 случая заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 120 тыс. 179 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 117 тыс. 270 пациентов, в том числе 15 — за последние сутки.

Всего скончались 2496 человек. Подтвержден один новый летальный случай.