Ульяновск, 25 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области спасатели уточнили прогноз погоды на ближайшее время. В регионе может выпасть град, сообщает управление МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

В ведомстве отмечают, что в Ульяновской области объявлен жёлтый уровень опасности. Это связано с тем, что ближайшие часы 25 июля с сохранением ночью и днём 26 июля местами ожидается сильный дождь, гроза, возможен град. Спасатели также предупреждают, что при грозе порывы ветра будут достигать 15 — 20 метров в секунду.

В ведомстве напоминают, что в грозу ухудшается видимость на дороге, что может привести к авариям, призывая водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, а лучше — отказаться от поездок на личном транспорте.

Отметим, ранее синоптики прогнозировали, что 25 июля сохранится неустойчивый характер погоды, по юго-западу Ульяновской области локально возможны небольшие грозовые дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная шкала состоит из четырёх цветовых индикаторов, где жёлтый следует за зелёным и означает, что стихия потенциально опасна.