Лондон, 25 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании столкнулась с самым тяжелым в своей истории кадровым кризисом, и у правительства нет надежного плана по решению этой проблемы, говорится в докладе парламентского комитета, опубликованного в понедельник 25 июля. Об этом сообщает агентство Reuters.

Медсестра

«Мы столкнулись с самым большим кадровым кризисом в истории NHS, — сказал председатель парламентского межпартийного комитета по здравоохранению и социальному обеспечению и бывший министр здравоохранения Джереми Хант. — Постоянная нехватка кадров представляет серьезный риск для персонала и безопасности пациентов, и ситуация усугубляется отсутствием долгосрочного плана правительства по выходу из нее».

NHS, предоставляющая бесплатное медицинское обслуживание по месту жительства, столкнулась с рекордным отставанием от плана госпитализаций — 6,5 млн человек вовремя не попали в больницы, занятые борьбой с коронавирусом.

В докладе комитета говорится, что правительство продемонстрировало «явное нежелание действовать решительно» и до сих пор не опубликовало план кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, который должен был увидеть свет еще в начале 2022 года.

В докладе содержится призыв «радикально пересмотреть» условия труда для медперсонала, который страдает от непосильных нагрузок, а кроме того, сталкивается с расизмом, травлей и домогательствами.

Также в докладе говорится, что в больницах не хватает 12 тыс. врачей и более 50 тыс. медсестер и акушерок.

Авторы доклада призывают реформировать систему выдачи виз для работников в сфере медицины и ухода, чтобы привлекать иностранных специалистов.