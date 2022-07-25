Москва, 25 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Семинар для московского «Спартака» проведёт судейский комитет Российского футбольного союза (РФС). Об этом 25 июля сообщили в службе коммуникаций РФС.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Отмечается, что ранее судейский комитет РФС направил во все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) официальные письма с предложением провести семинары для игроков и тренеров.

«Клубы с интересом восприняли данную инициативу. Первые семинары состоятся на этой неделе. 27 июля состоится семинар для «Спартака», — сообщили в РФС.

На встречах будут разобраны сложные моменты — в частности, назначение пенальти, определение офсайда, игра рукой. Будут рассмотрены примеры из российских и европейских матчей. Кроме того, одной из тем станет работа системы видеоассистента рефери (VAR).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрит протест «Краснодара» по решениям арбитров в матче против «Спартака».

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