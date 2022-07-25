Брянск, 25 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. К профильной работе вернулись все медицинские учреждения Брянской области, ранее перепрофилированные под ковидные госпитали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 июля в региональном оперативном штабе.

Mos.ru В больнице

Стационарная помощь ковид-пациентам теперь будет оказываться в инфекционных отделениях лечебных учреждений. В случае необходимости больных направят в отделения реанимации и интенсивной терапии многопрофильных больниц.

При оказании амбулаторной медицинской помощи пациентам с подозрением на ОРВИ и пневмонию перед направлением на госпитализацию в обязательном порядке проведут экспресс-тестирование на COVID-19.