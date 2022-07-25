Москва, , 15:09 — REGNUM Отряд из 50 волонтёров «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты» отправился для помощи жителям Мариуполя, Мелитополя и Харьковской области. Всего с 30 марта более 700 активистов МГЕР отработали на Донбассе и в освобождённых территориях

Лес рук - символ волонтерского движения в России ИА REGNUM

Перед выездом волонтёры прошли обучение в волонтёрском центре «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты», сообщил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Добровольцы обучаются оказанию первой медицинской помощи, а также готовятся к тяжёлому физическому труду. За два месяца работы центра обучение в нём прошли уже более 200 человек», — рассказал Антон Демидов.

Напомним, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтёрской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтёрская Рота» открыли центр обучения волонтёров для работы на Донбассе и освобождённых территориях. На данный момент волонтёры «Молодой Гвардии» и «Волонтёрской Роты» работают в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе, Мелитополе, Купянске, Изюме и Волчанске.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобождённых территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов.

На Донбассе и освобождённых территориях работает 31 гуманитарный центр «Единой России», 10 из них — в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, детская комната и аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета РФ принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.

1 июня «Единая Россия» открыла свой первый гуманитарный центр и в Херсоне. Он также работает по принципу многофункционального. Здесь организован медкабинет. Наиболее популярный вопрос, с которым сюда идут люди, — получение российского гражданства. Такие же партийные центры гумпомощи начали работать в Попасной (ЛНР) и в Купянске Харьковской области.

3 июля «Единая Россия» начал работу центр юридической помощи в Донецке. Он работает по принципу общественной приёмной партии. Консультируют жителей юристы-добровольцы, поддержку которым окажут специалисты Центральной приемной партии в Москве. Центр юридической помощи открылся 15 июля и в Луганске — на базе корпуса юридического института ЛГУ им. В. Даля.

4 июля первый центр помощи «Единой России» появился в Мелитополе Запорожской области. 5 июля гуманитарные центры партии появились в Старобельске и Золотом (ЛНР), а 6 — в Изюме Харьковской области. 7 июля центр помощи был открыт в Лисичанске, планируется, что в городе их появится ещё два. 20 июля гумцентр появился в Сватово (ЛНР). Запланировано открытие ещё нескольких центров помощи «Единой России» — в Горловке, Ясиноватой и Донецке, а также в Макеевке.

13 июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще не менее 10. 14 июля центр был открыт в Волчанске Харьковской области. Здесь в ближайшее время появится медкабинет. Ещё два гумцентра дополнительно созданы в Сватово и Рубежном.