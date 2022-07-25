Москва, , 15:20 — REGNUM «Россия 1» стал лидером в списке самых рейтинговых телеканалов за первое полугодие 2022 года. Об этом пишет РИА Новости 25 июля.

Телевидение Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как сообщил источник, рейтинг «России 1» составляет 2,2%, а доля просмотра — 15,1%. Обладателем второго места является Первый канал с рейтингом 1,4% и с долей 10,0%, а третью позицию занимает НТВ с рейтингом 1,2% и с долей 8,6%.

Напомним, в 2021 году самым рейтинговым каналом в стране также стал «Россия 1». Второе и третье место заняли Первый канал и «РЕН ТВ».

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