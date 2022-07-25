Ярославль, 25 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Ярославской области дети-сироты смогут приобрести жильё по сертификату, не дожидаясь получения квартиры от государства. Соответствующий законопроект внесён врио губернатора региона Михаилом Евраевым в областную думу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Ярославле в 2022 году вновь сорвались закупки жилья для детей-сирот. Аналогичная ситуация была и в 2021 году, когда несостоявшимся признали 361 аукцион.

В тексте законопроекта регулируются условия получения и сроки выдачи денег. Так, право на получение сертификатов смогут получить сироты, достигшие возраста 23 лёт, без алкогольной и наркозависимостей, а также имеющие стаж работы от одного года и отсутствие судимостей. Также необходимо наличие судебного акта о предоставлении жилья из спецфонда.

«Наличие судебного акта о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда Ярославской области по договору найма специализированного жилого помещения и вступившего в законную силу определения суда об утверждении мирового соглашения об урегулировании судебного спора об обеспечении жилым помещением», — сообщается в проекте закона.

Рассчитываться стоимость за квадратный метр будет по нормам Минстроя РФ, всего же дети-сироты смогут получить выплату на приобретение квартиры площадью в 33 квадратных метра. При наличии у сироты несовершеннолетних детей, на каждого ребёнка полагается ещё по 14 «квадратов».

Действовать сертификат будет в течение 7 месяцев с момента получения.