Санкт-Петербург, , 15:52 — REGNUM Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) начал модернизацию комплекса ледовых опытовых бассейнов, которые предназначены для испытания моделей судов и инженерных сооружений для работы в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба института.

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Министерство науки РФ выделило грант в размере 33,95 млн рублей на техническое обновление научно-экспериментального комплекса, который включает в себя два бассейна.

«Научно-экспериментальный комплекс включает в себя два бассейна. Длина большого ледового бассейна составляет 30 метров. Он предназначен для исследования процессов взаимодействия судов и стационарных инженерных сооружений с ледяным покровом. В бассейне можно варьировать солёность воды и управлять прочностными характеристиками намораживаемого льда толщиной до 60 мм при температуре воздуха до — 18 градусов по Цельсию. В малом ледовом бассейне появится возможность для проведения экспериментов в области механики деформации и разрушения льда естественного намерзания толщиной до 2 метров. Площадь чаши бассейна составляет 25 кв. м, глубина — 2,5 м. В результате модернизации температура воздуха в помещении будет доведена до — 30 градусов по Цельсию», — указано в сообщении.

Все работы планируют завершить до конца 2022 года.

Отмечается, что в 1955 году Арктическим и антарктическим НИИ был создан первый в мире ледовый опытовый бассейн для модельных испытаний ледоколов и судов ледового плавания. Современный комплекс функционирует с 1990 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица заявил журналистам о том, что обеспечение Северного морского пути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке требует как минимум 13 ледоколов.

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