Уфа, 25 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Часть здания бывшей школы №10 обрушилось в башкирском городе Бирске. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба администрации Бирского района на своей странице в социальной сети.

(сс) Angelo Giordano Обрушение

«Предварительная причина обрушения крыши и стены школы — обветшавшие со временем конструкции. На данный момент подготовлен необходимый пакет документов для участия в программе реконструкции ветхих объектов образования. Объект полностью огорожен забором, выставлена круглосуточная охрана», — приводит пресс-служба слова начальника отдела образования Бирского района Владислава Резнова.

Сообщается, что здание школы №10 в городе Бирске не эксплуатируется с июня 2016 года, поскольку было признано аварийным.