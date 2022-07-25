Бишкек, 25 июля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Оказание туристических услуг принесло Киргизии $49,5 млн (2 млрд 840 млн рублей) доходов в первом полугодии 2022 года. Об этом заявил министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Азамат Жаманкулов на пресс-конференции.

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По словам высокопоставленного чиновника, это на $22,4 млн (1 млрд 285 млн рублей) или почти на 82,7% больше показателя аналогичного периода 2021 года.

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Также он отметил, что с начала года республику посетили около 3 млн 824 тысяч туристов, то есть в два раза больше, чем в первой половине прошлого года.

«Доля туризма в валовом внутреннем продукте Киргизии достигла 2,9%», — резюмировал министр.

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