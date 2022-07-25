Москва, 25 июля, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Заявления украинских политиков не содержат ничего нового — опять призывают к воровству. Об этом 25 июля сообщил ИА REGNUM член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, политолог Богдан Безпалько.

Gov.ua Дмитрий Разумков

«В заявлениях украинских политиков нет ничего нового: опять призывают воровать российский газ. Но это лишь еще больше актуализирует важность газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», а также «Турецкого потока». Одним словом — всех построенных в обход Украины трубопроводов», — заявил эксперт.

По словам политолога, Украина, начав отбор газа из трубопровода, сама убьёт свою репутацию, как страны-транзитёра.

«В условиях роста цен на энергоресурсы и их дефицита — воровать газ это похоронить свою репутацию. Может, Украину и будут рассматривать в дальнейшем как антироссийский инструмент, но вряд ли будут надеться на бесперебойные поставки газа», — заключил Безпалько.

Напомним, что ранее украинский депутат Дмитрий Разумков предложил конфисковать «излишки» газа из проходящего по Украине трубопровода.