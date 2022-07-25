Москва, , 15:07 — REGNUM Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести «педагогический проездной» для поездок педагогов на курорты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Крым Марина Каширская, ИА REGNUM

«Педагогический проездной даст возможность школьным учителям покупать билеты до курортов России по 1 тыс. рублей. Остальные затраты на поездку должны быть в виде субсидии от государства», — предложил Чернышов.

Эта мера поддержит и туристическую отрасль страны в период санкций, и даст возможность отдохнуть учителям школ по всей России, привел парламентарий аргументы.

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