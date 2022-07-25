Бишкек, , 15:04 — REGNUM И. о. министра здравоохранения Киргизии Жаркынбек Касымбеков намерен посадить в реанимационную машину блогеров, критикующих медиков за якобы плохое качество работы. Об этом он заявил на пресс-конференции сегодня, 25 июля.

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«Пусть покатаются в течение суток и посмотрят, на какие вызовы ездят врачи. На ДТП, где месиво, кровь, кишки наружу. Эти вещи они будут показывать? Если каждый случай спасенной жизни снимать на видео, то люди будут пугаться», — пояснил он свои слова.

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По словам чиновника, недавно один из блогеров ворвался на совещание в Минздраве, спровоцировав скандал.

«В течение часа я его принял. Но он не выставляет это видео, потому что будет выглядеть неприглядно и опозорится. Нас бьют, нас пугают и шельмуют. Но нельзя исправить за 30 дней то, что было 30 лет», — подчеркнул Касымбеков.

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