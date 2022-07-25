Москва, , 15:04 — REGNUM Протест «Краснодара» по решениям арбитров в матче против «Спартака» рассмотрит экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС). Об этом 25 июля сообщили в службе коммуникаций РФС.

ФК «Краснодар»

Отмечается, что заседание комиссии пройдёт 26 июля, на нём будет рассмотрено обращение «Краснодара» по трём эпизодам матча со «Спартаком».

Будут разбираться моменты, произошедшие на 32-й, 35-й и 37-й минутах встречи. Речь идёт о второй жёлтой карточке, не показанной форварду «Спартака» Александру Соболеву, об игре рукой со стороны полузащитника «Спартака» Кристофера Перейры перед голом в ворота «Краснодара» и удалении хавбека «Краснодара» Александра Черникова.

Как сообщало, 23 июля «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 4:1.

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