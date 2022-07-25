Москва, 25 июля 2022, 15:04 — REGNUM Протест «Краснодара» по решениям арбитров в матче против «Спартака» рассмотрит экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС). Об этом 25 июля сообщили в службе коммуникаций РФС.

ФК «Краснодар»
ФК «Краснодар»

Отмечается, что заседание комиссии пройдёт 26 июля, на нём будет рассмотрено обращение «Краснодара» по трём эпизодам матча со «Спартаком».

Будут разбираться моменты, произошедшие на 32-й, 35-й и 37-й минутах встречи. Речь идёт о второй жёлтой карточке, не показанной форварду «Спартака» Александру Соболеву, об игре рукой со стороны полузащитника «Спартака» Кристофера Перейры перед голом в ворота «Краснодара» и удалении хавбека «Краснодара» Александра Черникова.

Как сообщало, 23 июля «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» со счётом 4:1.

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