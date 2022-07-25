* Талибы — запрещённая в России организация

Калат, Афганистан, , 15:02 — REGNUM Наркозависимые, которых талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «лечили» в афганской провинции Забуль, после освобождения вернулись к своему прежнему образу жизни. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Надёжные источники в Забуле сообщили, что 127 наркозависимых, арестованных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и доставленных в тюрьму Забуля для «лечения», были освобождены из-под стражи под предлогом их выздоровления.

Согласно источникам, люди, пристрастившиеся к наркотикам, которых, по утверждениям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освободили после завершения лечения, вновь вернулись к пагубной привычке.

Местные жители говорят, что после освобождения наркозависимых количество краж в городе Калат, административном центре этой провинции, резко увеличилось. По их словам, употребляющие наркотики граждане украли даже имущество мечети — аккумуляторы и громкоговорители.

После захвата власти в Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собрали тысячи наркозависимых из разных провинций и под предлогом лечения перевели их в лагеря, где не было ни лекарств, ни врачей.

Датская съёмочная группа выпустила репортаж из одного из таких лагерей, который включал ужасающие сообщения о случаях каннибализма из-за царящего в лагере голода.