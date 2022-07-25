Петропавловск-Камчатский, , 15:02 — REGNUM Директор Кроноцкого заповедника на Камчатке Пётр Шпиленок 25 июля отработал в должность последний день. С 26 июля исполнять обязанности руководителя учреждения будет Всеволод Яковлев, который ранее возглавлял службу охраны заповедника, об этом Пётр Шпиленок сообщил в своём телеграм-канале.

Озеро Гейзерное. Кроноцкий заповедник, Камчатка © Юрий Калинин

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Он объяснил своё увольнение тем, что «в сложившейся ситуации не чувствует за собой морального права оставаться директором заповедника и делать вид, что ничего не произошло».

«Пока всё это творится с нашими ребятами, я не могу продолжать так же, как и прежде, вкладывать душу в заповедник. Сейчас главная задача — людей спасти, все остальное для меня на второй план ушло», — написал Шпиленок.

Сам он не покидает заповедник, а продолжит работать в должности заместителя директора.

Как сообщало ИА REGNUM, Петропавловск-Камчатский городской суд признал виновными сотрудников Кроноцкого заповедника в совершении коррупционных преступлений, которыми нанесен ущерб на сумму более 454 млн рублей. Защитники осужденных и руководство учреждения не согласны с решением суда и будут обжаловать приговор.

30 июня директор Кроноцкого заповедника Пётр Шпиленок заявил о своём увольнении в знак протеста против несоизмеримого наказания, которое потребовал гособвинитель в отношении сотрудников природоохранной организации по уголовному делу.