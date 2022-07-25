Бишкек, 25 июля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Столица Киргизии переходит в «желтую зону» из-за густонаселенности — в последнее время в Бишкеке растёт заболеваемость коронавирусом. Об этом заявил и. о. министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков на пресс-конференции сегодня, 25 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

По словам чиновника, остальная территория республики пока остаётся в «зеленой зоне».

«Для улучшения ситуации необходимо вакцинироваться. Сегодня зарегистрировано 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Но это не так уж и много, поэтому нет поводов для опасения», — сказал он.

Подводя итог, исполняющий обязанности главы Минздрава отметил, что в случае ухудшения ситуации в Киргизии вновь могут ввести некоторые ограничения — возобновлены масочный режим и работа на «удалёнке».

ИА REGNUM напоминает, что за последнюю неделю в Киргизии зарегистрирован 981 случай COVID-19. По данным департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, сейчас получают амбулаторное лечение от коронавируса 910 киргизстанцев, а также госпитализирован 71 заразившийся.