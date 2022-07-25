Санкт-Петербург, 25 июля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. С ковидным диагнозом за минувшие сутки 33 пациента поступили в больницы Санкт-Петербурга. Это на 27 больных меньше, чем сутками ранее. Об этом 25 июля сообщили в региональном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины скорой помощи у медучреждения

В медицинских учреждениях на лечении ковида и пневмонии размещены 814 пациентов (+7 больных по сравнению с прошлыми сутками). В отделениях реанимации, по состоянию на 25 июля, лежат 100 человек (+2). Жизнь 12 пациентов (-1) поддерживают аппараты искусственной вентиляции лёгких. Из больниц по выздоровлению выписали за сутки 24 пациента (-25).

Амбулаторно, вне стационаров, лечение COVID-19 ведут 2934 человека. За сутки показатель никак не изменился.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за минувшие сутки в Петербурге выявили 788 случаев заражения коронавирусом (+7). Скончались от ковида, как основной причины, за сутки восемь больных (+1). А переболели вирусом 549 человек (+87).