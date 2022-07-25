Москва, , 15:01 — REGNUM Прямые санкции Канады в отношении Газпрома вынудили немецкий Siemens принять обязательства по доставке турбины из Канады в Россию через Германию, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«Северный поток» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В этом случае, независимо от базиса поставки, подготовкой пакета документов для таможенного оформления при экспорте должна заниматься немецкая компания, но никак не Газпром.

Что касается импорта в Россию, то за таможенное оформление, скорее всего, отвечает российская компания, что связано с особенностями таможенного и налогового законодательства.

Но по таможенному законодательству ЕАЭС, лицензии стран-экспортёров не требуются для импорта на территорию Союза (исключением можно назвать лишь фитосанитарный сертификат, который не требуется для турбин).

Информация про то, что в отгрузочных документах указан не тот базис поставки, не может быть объяснением задержек доставки турбины.

Ведь Инкотермс (международные правила) регулируют распределение обязанностей, расходов и рисков между продавцом и покупателем, но и переход права собственности, наименование перевозчиков или декларантов», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Siemens Energy направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады по возврату отремонтированной турбины для газопровода «Северный поток — 1».

Читайте также: «Ъ»: Siemens передала Газпрому экспортную лицензию на ремонт турбин