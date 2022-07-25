Лондон, , 15:00 — REGNUM Правительство Великобритании может обратиться к жителям страны с просьбой снизить температуру в домах и выключать свет во избежание перебоев с электроснабжением в зимнее время года. Об этом 24 июля сообщило британское издание The Telegraph.

Без электричества Ivan Zuber

По данным источника, такого рода призывы планируется распространять по радио и телевидению, а также в соцсетях и с использованием тематических плакатов.

Кроме того, указывается, что еще одним из способов избежать отключения электричества зимой может стать договорённость с оператором энергетической системы страны National Grid, предусматривающей выплаты крупным потребителям за то, что они будут отключать электричество.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство экономики Германии не будет раскрывать информацию о местонахождении турбины Siemens для газопровода «Северный поток» из соображений безопасности.