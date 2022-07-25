Балаково, Саратовская область, , 14:59 — REGNUM Балаковскому филиалу АО «Апатит» (входит в ФосАгро) предстоит увеличить объемы выпуска готовой продукции и ее номенклатуру. Это заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, накануне состоялся его визит на предприятие.

«Предприятие работает стабильно, выполняя плановые показатели по переработке сырья и выпуску готовой продукции, — заявил Михаил Рыбников. — На совещании мы заслушали доклады о реализации следующего этапа корпоративной стратегии развития. Итогом станет увеличение объёмов выпуска всех видов готовой продукции и расширение её номенклатуры».

Сейчас в Балаковском филиале АО «Апатит» идет уже второй этап реализации инвестиционной программы. В ходе первого был построен склад фосфорной кислоты и начато строительство склада готовой продукции.

Второй этап предусматривает развитие производства экстракционной фосфорной кислоты, повышение объёмов её выпуска, рост производства аммофоса и сульфоаммофоса, гранулированного сульфата аммония, кормового монокальцийфосфата.

Третий этап стартует в начале четвертого квартала этого года.

«Одним из главных проектов третьего этапа станет модернизация сернокислотной установки СК-20, производительность которой будет увеличена с 760 тысяч тонн моногидрата в год до 1 млн 100 тысяч тонн, — добавил генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг. — Это принципиально важный момент, поскольку серная кислота необходимого нам качества — крайне дефицитное сырьё. Поэтому мы стремимся снизить зависимость от внешних поставщиков. Итогом третьего этапа инвестпрограммы станет рост переработки апатитового концентрата и начало производства на предприятии комплексных NPK-удобрений».

Михаил Рыбников подчеркнул, что компания продолжает развитие даже в непростых условиях. Решены все вопросы логистики, благодаря чему удалось сохранить темпы и объемы поставок продукции потребителям во всём мире.

«Радует, что в последнее время всё громче звучат призывы отнести продовольствие и минеральные удобрения к категории гуманитарных грузов и не препятствовать их передвижению по планете, — отметил Рыбников. — Подобные заявления были сделаны представителями различных международных организаций, включая ООН. Обеспокоенность понятна: население планеты растёт, пахотных земель больше не становится, и обеспечить землян продуктами питания можно только повышая урожайность сельхозкультур. А добиться этого без удобрений невозможно. Мы с вами стоим на страже продовольственной безопасности России и мира, и наша работа приобретает особое значение».

Он поблагодарил трудовой коллектив Балаковского филиала АО «Апатит» и подчеркнул, что традиции предприятия складывались десятилетиями, а значит в сегодняшних успехах большая заслуга ветеранов предприятия. Действующий под эгидой профсоюзной организации совет ветеранов насчитывает 554 человека.

«Ветеранам в компании всегда уделяется повышенное внимание, мы делаем все, чтобы люди, заложившие основу наших сегодняшних достижений, чувствовали сопричастность к жизни предприятия и знали, что мы одна большая производственная семья», — сказал первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.

Руководители ПАО «ФосАгро» вручили председателю совета ветеранов ППО «ФосАгро-Балаково» Надежде Мариевой сертификат на 500 тысяч рублей.

«Мы, безусловно, ощущаем заботу о себе, особенно важно это было в годы пандемии, — подчеркнула в ответном слове Надежда Мариева, — Многие члены нашего совета перенесли коронавирус очень тяжело. И компания помогала найти необходимые лекарства. Сегодня все ветераны благодарят руководителей «ФосАгро» и Балаковского филиала АО «Апатит» за непрерывное внимание к нашим нуждам. Нас не только поддерживают материально. Профсоюз организует экскурсионные поездки, концерты. Мы можем отдыхать в корпоративных санаториях, нам помогают в трудных жизненных ситуациях. Ни одна наша просьба не осталась без участия. И нынешний подарок — сюрприз и очередной показатель заботы.

По словам Надежды Мариевой, эти средства будут направлены на расширение программы экскурсионных поездок ветеранов производства, а также на решение текущих задач совета.