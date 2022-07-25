Москва, 25 июля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Московская биржа с 8 августа приостановит торги японской иеной, сообщили 25 июля в Мосбирже.

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«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам «японская иена — российский рубль» (JPYRUB) и «доллар США — японская иена» (USDJPY) в биржевом и внебиржевом режимах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это связано с рисками и затруднениями при проведении расчетов в этой валюте.