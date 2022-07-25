Уфа, 25 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении 27-летнего водителя микроавтобуса возбудили в Башкирии после дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли шесть человек. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба МВД региону в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что процессуальное решение было принято следственным подразделением отдела МВД России по Благоварскому району. Уголовное дело было возбуждено по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, что повлекло смерть людей.

Сообщается, что подозреваемый был задержан. По предварительной информации, подозреваемый водитель предприятия, которое занимается пассажирскими перевозками, выехал из села Языково в сторону г. Уфы.

В материалах дела указано, что в салоне микроавтобуса ехали порядка 20 человек.

«Двигаясь по средней полосе на 1413 км автодороги М-5 «Урал» водитель «Форда» совершил столкновение с грузовиком дорожной службы, которая наносила разметку. В результате ДТП, по имеющейся на данный момент информации, погибли шесть пассажиров микроавтобуса. Еще более 10 человек были доставлены в ближайшие медицинские учреждения с различными травмами для оказания им экстренной помощи», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что уголовное дело взяло на контроль руководство Главного следственного управления МВД по Башкирии.

«Установлено, что «КамАЗ» осуществлял огородительную функцию для дорожных рабочих, которые наносили дорожную разметку. Со слов водителя, 27-летнего жителя Благоварского района, не заметил впереди стоящий автомобиль», — также сообщила пресс-служба.