Владимир, , 14:56 — REGNUM Во Владимирской области 25 июля выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За последние сутки госпитализированы шесть человек. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 658 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 811 пациентов, в том числе два — за последние сутки.

За весь период скончались 3497 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.