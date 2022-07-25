Салехард, 25 июля, 2022, 14:56 — ИА Регнум. На Ямале из-за высокой пожароопасной обстановки введены ограничения на пребывание граждан в лесах до 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Лесной пожар

В леса ЯНАО ограничен въезд транспортных средств. Ежедневно на Ямале ведётся мониторинг природных пожаров при помощи малой авиации, беспилотников дальнего действия и систем «Лесохранитель». Благодаря раннему обнаружению удается ликвидировать природные пожары в кратчайшие сроки. На 25 июля действующих лесных пожаров в регионе не зарегистрировано.

С начала 2022 года ямальские спасатели провели 212 поисково-спасательных операций в природной среде, где оказали помощь 236 гражданам. На сегодняшний момент уже ликвидировано 284 природных пожара на площади свыше семи тысяч гектаров, что превышает количество пожаров в аналогичном периоде прошлого года в восемь раз.