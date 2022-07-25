Кабул, 25 июля, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Новая политическая организация в Афганистане под названием «Республиканцы» опубликовала 25 июля заявление, в котором объявила о своём существовании. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Представители организации заявляют, что «выступают за установление республиканского и демократического строя, возвращение государственного флага и возрождение всех национальных ценностей».

Эта организация заявляет, что наладит регулярные и конструктивные отношения со всеми сторонами и сформулирует планы по решению проблем Афганистана путём проведения научных и академических встреч.

Пока неясно, кто стоит во главе этой политической организации, но эта организация представила в своём заявлении несколько фигур в качестве своих членов.

Ряд должностных лиц бывшего правительства Афганистана, таких как Шах Махмуд Миахейль, бывший заместитель министерства обороны, Абдул Гафур Ливал, бывший посол Афганистана в Тегеране, и Абдулла Ракиби, заместитель министра обороны по техническому обеспечению, входят в состав научно-технического комитета этой организации.

Также в качестве членов научно-технического комитета «Республиканцы» представили судью Субхануллу Лудина, а также Сабрину Хамиди, Махбуб Шаха Махбуба, Азиза Ахмади, Марьям Зармати и Фейсала Джабархейля.

В заявлении Махмуд Миахейль назван директором по политическим связям и пресс-секретарем организации.