Белград, , 16:11 — REGNUM Формирование нового созыва парламента Сербии будет закончено до 1 августа, а до середины августа будет сформировано и новое правительство. Об этом 25 июля заявил президент Сербии Александр Вучич.

Александр Вучич Duma.gov.ru

По словам президента Сербии, состав нового кабинета министров будет продиктован не «желаниями иностранных послов», а итогами голосования граждан на парламентских выборах 3 апреля.

Вучич добавил, что Сербия движется по пути евроинтеграции, но при этом сохраняет собственные ценности и не готова отказываться от дружеских отношений с традиционными союзниками в угоду третьих стран, передает издание «Политика».

Напомним, что ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил, что ожидает формирования прозападного правительства в Сербии.