Москва, 25 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Госдуме настаивают на персональной ответственности руководителей компаний за утечку персональных данных.

geralt Персональные данные

«Что такое 60 тысяч рублей? Это треть минимального оклада ИБ-специалиста. Конечно, компаниям сейчас невыгодно вкладываться в безопасность. Штрафы за утечки нужно увеличивать кратно — более того, предусмотреть персональную ответственность руководителя», — рассуждает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия) в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, суд оштрафовал «Гемотест» на 60 000 рублей за утечку 300 гигабайт персональных данных.