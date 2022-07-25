Москва, 25 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Российские вице-премьеры будут нести ответственность за развитие высокотехнологичных отраслей. Об этом 25 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Так, Андрея Белоусова назначили курировать развитие высокоскоростных транспортных средств. Виктория Абрамченко займётся созданием систем мониторинга состояния окружающей среды, а также разработок для сельскохозяйственной отрасли и для предотвращения чрезвычайных происшествий.

Татьяна Голикова будет отвечать за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности, а Денис Мантуров — за технологический и атомный надзор, развитие технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров.

Александр Новак займётся атомной и водородной энергетикой, декарбонизацией, «интеллектуальными» энергосистемами, а Марат Хуснуллин будет отвечать за предотвращение и ликвидацию загрязнений окружающей среды. Наконец, Дмитрий Чернышенко займется развитием искусственного интеллекта, наноматериалами и созданием ПО.